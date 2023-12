Industrial Copiltot, der KI-gestützte Assistent von Siemens, ist an das Engineering-Framework Totally Integrated Automation (TIA) Portal über die offene API-Schnittstelle TIA Portal Openness angebunden. Die Automatisierungsingenieuren von Schaeffler können damit beispielsweise SPS-Code durch Eingaben in natürlicher Sprache generieren. Das soll Zeit sparen und die Fehlerwahrscheinlichkeit senken. Auch weniger erfahrenen Mitarbeiter:innen in der Fertigung soll es damit erleichtert werden, in technische Rollen hineinzuwachsen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!