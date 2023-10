Neue Apps stehen in nächster Zeit keine an. Auch wenn es bereits Ideen dafür gäbe, sitzen diese erstmal auf der Wartebank. Schaeffler ist gerade in einer SAP-Umstellungsphase von R3 zu S4. „Wir arbeiten die Instandhaltungsprozesse per SAP-PM-Modul ab, das heißt, all unsere entwickelten Apps sind SAP-basiert“, erklärt Kundmüller. Im Rahmen dieser Umstellung müssen daher auch die Instandhaltungs-Apps wieder auf den neuesten Stand gebracht werden.



Mit seinem mobilen Instandhaltungskonzept ist Schaeffler vorne dabei, was die Digitalisierung und Optimierung von Prozessen angeht. Mit Apps wie MeDA oder EquInA kann man hier von relativ weit entwickeltem Condition Monitoring sprechen. Wobei Schaeffler hier mit anderen Systemen auch schon sehr weit ist. Inwieweit die angewandten Methoden schon unter den Begriff Predictive Maintenance fallen, ist mitunter Definitionssache. Die Entwicklung führt jedenfalls in diese Richtung: Seit drei Jahren erhalten Schaeffler-Mitarbeiter:innen in den einzelnen Werken Schulungen über vorausschauende Instandhaltung und ihre Einsatzmöglichkeiten. Anna-Theresa Kundmüller ist Teil des Schulungsteams und wird dieses Wissen aus Europa in andere Regionen tragen. Ziel dieser Bemühungen ist die Schaffung eines Predictive Maintenance-Netzwerks an allen Standorten von Schaeffler, damit jeder Instandhaltungsmitarbeiter und jede Instandhaltungsmitarbeiterin diese Methoden kennt und anwenden kann.