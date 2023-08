Unter dem Begriff „Industrial Operations X“, das auf dem bereits etablierten TIA-Portfolio basiert, fasst Siemens seinen neuen Ansatz zusammen, die Digitalisierung der Industrie voranzutreiben und IT und OT besser zu integrieren. Dieser ist in drei Themenbereiche gegliedert: Die Modularisierung von Software und das Entkoppeln der Software von der Hardware, die verstärkte Nutzung von Daten für die Produktion und der Aufbau eines offenen industriellen Ökosystems.



Konkret bedeutet das, dass Funktionalitäten wie etwa Steuerungstechnik, Visualisierung, Energiemanagement oder KI-Lösungen in einzelnen Software-Modulen gebündelt werden. Durch die Umstellung hin zu einer Software-definierten Automation kann die Software hardware-neutral laufen – also entweder weiterhin auf dedizierten Automatisierungsgeräten, auf einem Industrie PC via Industrial EDGE oder auch virtualisiert in Data Centern. „Damit erhält man eine Offenheit und Skalierbarkeit, die es bis dato nicht gab“, sagt Manfred Brandstetter, der bei Siemens den Geschäftsbereich Factory Automation für Zentral- und Osteuropa leitet. Er ergänzt: „Mit Industrial Operations X haben wir unsere Business-Plattform Siemens Xcelerator zum Nutzen der Industrie Anwender spezifiziert, die sich damit in nachhaltige, digitale Unternehmen verwandeln können.“



Industrial Operations X ermöglicht also eine hochflexible und gleichzeitig effiziente Produktion. Neben der Integration von IT- und Softwarefunktionen in die Automatisierung, werden maschinelles Lernen und Datenanalyse genutzt, um die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Durch die Kombination von OT- und IT-Daten entstehen Erkenntnisse, die datengestützte Entscheidungen nahezu in Echtzeit ermöglichen.