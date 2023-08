Die Industrie ist immer an den physischen Prozess gebunden, egal ob ein Tisch oder ein T-Shirt produziert wird. Die digitale Welt entbindet uns aber bis zu einem gewissen Grad von den Gesetzen der physischen Existenz. „Mit unseren Produkten helfen wir unseren Kunden in der digitalen Welt, alles zu simulieren, bevor physikalisch etwas passiert“, sagt Freyny. Die Produktion ist somit losgelöst von einer analogen Schrittkette, in der Design oder Engineering nacheinander erfolgen müssen.



Die Basis dafür bilden Daten. Mit Daten von Maschinen und Sensoren entsteht ein Abbild in der digitalen Welt, an dem mit mathematischen Methoden und unter Einsatz von KI weitergearbeitet wird. „Das Ergebnis ist die Ableitung neuen Wissens, etwa wie Emissionen verringert, Anlagen effizienter betrieben oder Prozesse resilienter werden. Schon heute können rund 80 % aller Prozessschritte dank der Digitalisierung simuliert werden. Das ist der Ansatz, den wir mit Siemens Xcelerator verfolgen. Wir wollen die digitale Transformation von Unternehmen beschleunigen, um ihnen auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen“, erläutert der Manager.