„Wir wollen unseren Kund:innen helfen, in der digitalen Welt alles zu simulieren, bevor physikalisch etwas passiert“, so Freyny. Bis zu 80 Prozent aller Fabriksabläufe können bereits simuliert werden. Doch bislang nutzen Industrie-Unternehmen durchschnittlich nur 20 Prozent der ihnen zur Verfügung stehenden Daten zur Automatisierung ihrer Maschinen und Anlagen. Das Einsparungs- und Beschleunigungspotenzial ist also enorm. Die digitale Nachbildung der Realität bringt neues Wissen, um Anlagen effizienter und nachhaltiger zu betreiben. Und das direkt in der Produktion, wo diese Daten anfallen.