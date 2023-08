Der österreichische Automatisierer Keba kam mit einem Besuchermagnet auf die Automatica nach München. Einen eigenen Roboter haben die Linzer zwar nicht, aber sie liefern für viele Anbieter die Steuerungsplattform, Safety-Lösungen oder die Bedienung. Der Publikumsliebling war kein „klassischer“ Roboter oder eine Steuerung oder ein HMI, sondern eine Maschine aus Schweden mit dem kryptischen Namen HKM 1800. HKM ist eine Entwicklung von des schwedischen Unternehmen Cognibotics aus Lund und steht für Hybrid Kinematic Machine und kaum jemand hätte im Vorfeld wohl geahnt, dass diese Anwendung am Ende zu den spannendsten Produkten auf der Messe zählte. In der mechanischen Konstruktion der Hybridkinematikmaschine sind die Motoren und Getriebe im Sockel des Roboters untergebracht. In Verbindung mit einem Roboterarm, der aus einer Kombination von parallelen und seriellen Kohlefasergestängen besteht, sind die beweglichen Teile leicht, heißt es bei den Ingenieuren. Da 80 Prozent des Gewichts des Manipulators auf die stationäre Basis entfallen, ist der Energieverbrauch sehr gering, während die erreichbare Leistung deutlich höher ist als bei früheren Lösungen. Das Versprechen: Der HKM ist schnell und effizient wie ein Delta-Roboter und kompakt wie ein SCARA. Die Basisversion ist ein 4DoF-Roboter, der sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden kann, was zu einer maximalen Platz- und Arbeitsraumausnutzung führt; das Maschinenkonzept unterstützt jedoch zusätzliche Freiheitsgrade (bis zu 6DoF) je nach Anwendungsbedarf.