Die Keba Group AG hat Christoph Knogler zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Er wird seine Funktion mit 1. August 2023 antreten. Außerdem wird sich der langjährige CEO und Vorstandsvorsitzende der Keba, Gerhard Luftensteiner, planmäßig mit Ende September zurückziehen und als Keba-Miteigentümer in den Aufsichtsrat wechseln. Knogler wird ihm in dieser Position nachfolgen. Gemeinsam mit Franz Höller, CTO, und Andreas Schoberleitner, CFO, wird er dann die Entwicklung der Firma gestalten.



Christoph Knogler ist seit 2020 als Geschäftsführer des Geschäftsfeldes Keba Energy Automation tätig. Damit hatte er bereits Gelegenheit, das Unternehmen ganzheitlich kennenzulernen. Schon zuvor konnte sich Knogler als erfolgreicher Manager in verschiedenen Industrieunternehmen, wie etwa TGW oder der Polytec Group, einen guten Namen machen.

"Mit Christoph Knogler haben wir hohe fachliche Expertise und gleichzeitig Kontinuität für eine nachhaltige und erfolgreiche Weiterentwicklung der Keba gewonnen", sagt Karl Kletzmaier, Keba-Mitbegründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates anlässlich der Bestellung Knoglers.