Das Kerngeschäft von Harting ist die Connectivity. In Zeiten von Inflation, Fachkräftemangel, Rohstoff- und Energiepreisen ist die Digitalisierung als wesentliche Chance zu begreifen, diese Herausforderungen zu bestehen. Produktseitig antworten die Verbindungstechniker aus Deutschland darauf mit Modularität und dem Digital Twin. Als produzierendes Unternehmen wird Harting auch selbst seine Produktion und Produktentwicklung vermehrt in die Regionen verlegen, in denen sie verkauft werden. Was auch bedeutet: Harting wird sich strukturell verändern.

Im September schloss das deutsche Unternehmen das Geschäftsjahr 2023 mit einer "Seitwärtsbewegung", also ohne Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr ab. 2022 war die erste Milliarde erwirtschaftet worden. Für 2030 erwarte man die nächste, verkündete Edgar Peter Düning, kaufmännischer Geschäftsführer der Technologiegruppe, auf der SPS. Dieses ziel soll unter anderem mit zukunftssicheren Materialien und einer starken Positionierung bei den Leitthemen: new energy, digital twin und smaller footprint erreicht werden.



