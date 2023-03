Die Maschinenbauer erhoffen sich mit SPE weniger Protokolle, denn die Realität ist heute: Verschiedene Kommunikationsarchitekturen mit unterschiedlichen Industrial Standards für Technologien und Kommunikationsprotokolle. Dazu kommt: Produktionslinien bestehen aus intelligenten Maschinenmodulen, die miteinander kommunizieren. Bisher standen Automationsingenieure vor dem Problem, dass verschiedene Hersteller eine Vielzahl von Kommunikationsnetzen wie PROFIBUS, CAN, ASI oder DeviceNet einsetzen. Das Versprechen der SPE-Vordenker: Mit SPE kann ein einheitliches, völlig transparentes IP-basiertes Netzwerk ohne Gateways aufgebaut werden. Beim Aufbau der Infrastruktur wird Single Pair Ethernet wesentlich kostengünstiger sein als die üblichen Bus- und Ethernet-Komponenten zusammen. Fallstudien von System Alliance-Mitgliedsunternehmen ergaben Kosteneinsparungen von rund 18 Prozent für typische Montagemaschinen bei Verwendung von Single Pair Ethernet, heißt in einem Papier. Auch bei Windturbinen, in der Robotik, bei Aufzügen, autonomen Schiffen, in der Gebäudeautomation und in Drohnen sehen die Verantwortlichen Potentiale für die Technologie.

Und wann geht es los? Die ersten groß angelegten Installationen werden wahrscheinlich Mitte der 2020er Jahre erfolgen, und von da an wird die Anzahl zunehmen. Der Markt kommt in Bewegung. Immer mehr Produkte kommen auf den Markt. Das SPE Industrial Partner Network veröffentlicht in seiner Produktdatenbank immer die neuesten Entwicklungen – vom Kabel über Verbindungstechnik, Konfektion, Halbleiter, passive Komponenten oder aktive Komponenten. Das Geschäft beginnt.