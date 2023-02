Industrieroboter stellen hohe Ansprüche an Kabel und andere Versorgungsleitungen für Apparate, mit denen der Roboter seine aktuelle Aufgabe erfüllt. Gleich mehrere Achsen setzen sich während eines Arbeitsganges in Bewegung und biegen oder verdrehen Kabel mehrere tausend Mal während eines Arbeitslebens. Aus diesem Grund bieten Kabelhersteller extra für diese Anwendungen optimierte Ethernetkabel an. Die hochflexiblen Kabel besitzen feinere Litzen die deutlich mehr Arbeitszyklen mitmachen. Je dünner ein Kupferleiter ist, desto weniger spielt plastische Verformung eine Rolle und das Material macht nur noch elastische Verformungen mit. Analog zu diesem Prinzip: Je dünner desto flexibler, bieten auch SPE Kabel deutlich höhere Zahlen an möglichen Arbeitszyklen in Robotikanwendungen. Diese längere Lebensdauer bedeutet erhebliche Kosteneinsparungen, heißt es bei den SPE-Vertretern.