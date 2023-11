Die produzierende Industrie in Österreich erlebt eine stetige Transformation durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Entscheidungsträger setzen sie ein, um Produktionsabläufe zu optimieren, Supply Chains zu analysieren, Emissionen zu verringern und die Energieeffizienz zu steigern. Laut einer Umfrage von Tietoevry stellen sie aber noch nicht die Mehrheit dar: Mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte (57 %) hat noch keine Pläne, ein KI-Projekt zu initiieren.

Ein Grund dafür liegt in den Unsicherheiten über die Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft. Die Mehrheit der 100 Entscheider:innen, die TQS Research & Consulting im Auftrag des IT-Systemintegrators Tietoevry befragt hat, äußerte rechtliche Bedenken, etwa hinsichtlich des Datenschutzes (48 %) oder rund um Fragen der Datensicherheit (27 %). Für jeden fünften Befragten mangelt es an technischem Fachwissen im Unternehmen (22 %) und an Datenverfügbarkeit und -qualität (19 %) für den Einsatz von KI-Lösungen.



Tatsächlich sind Datenschutzbedenken im Kontext der eingesetzten KI-Tools relevant, denn in den heimischen Unternehmen dominieren aktuell vor allem öffentlich zugängliche Anwendungen: Mehr als ein Viertel (28 %) nutzt im Berufsalltag regelmäßig den KI-Chatbot ChatGPT, gefolgt von der Übersetzungsanwendung DeepL Translate (16 %). Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria, sieht auch Wissenslücken bei den Unternehmen, was die Funktionalitäten von KI-Tools angeht: "Es gibt zum Beispiel die Annahme, dass generative KI noch nicht rechnen kann, was einfach nicht stimmt."

Die Umfrage zeigt, dass immerhin 20% der Unternehmen in Österreich KI-Tools implementiert haben. Tools wie der "Ask your Document"-Bot bieten nicht nur die Chance, repetitive und monotone Arbeiten zu automatisieren, sondern auch die Optimierung von Industrieprozessen voranzutreiben. Laut Kaup liegt der Schlüssel zur erfolgreichen Integration von KI in Unternehmen im Bewusstsein der Mitarbeiter:innen: "Der erste Schritt ist, mit ChatGPT zu experimentieren. Der zweite ist, eine sichere Plattform zur Verfügung zu stellen. Und der nächste Schritt ist, konkrete Use Cases zu finden".



