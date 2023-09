SAP integriert sein neues Tool in Anwendungen vom Personalwesen bis zum Finanzwesen, Supply Chain Management, Einkauf und Kundenerlebnis, sowie in seine Business Technology Platform. Mitarbeitende stellen einfach eine Frage oder formulieren ein zu lösendes Problem per Sprachbefehl. Und Joule gibt Antworten. Ein Hersteller könne dadurch seine Vertriebsleistung besser verstehen, heißt es etwa in einer Unternehmensaussendung. Joule ist auch in der Lage, leistungsschwächere Regionen zu ermitteln oder eine Verknüpfung zu Datensätzen herzustellen, die auf ein Problem in der Lieferkette hinweisen. Es ist zudem möglich, sich automatisch mit dem Lieferkettensystem zu verbinden, um dem Hersteller entsprechende Lösungen anzubieten. Der KI-Assistent soll laufend neue Szenarien für alle SAP-Lösungen bereitstellen. Der Personalabteilung soll er etwa helfen, vorurteilsfreie Stellenbeschreibungen zu erstellen und passende Fragen für Vorstellungsgespräche formulieren.