Ein Scharnier von Blum besteht aus 58 Teilen. Bevor es auf den Markt kommt, wird es im Test 200 000-mal geöffnet und geschlossen - vollautomatisch natürlich. Ebenso automatisch laufen die meisten Prozesse in den insgesamt acht Werken ab, die der Beschlägehersteller in Österreich, allesamt in Vorarlberg betreibt. Von einer "dark factory", also einer komplett mannlosen Fabrik, kann man dennoch nicht sprechen. Immerhin beschäftigt die Julius Blum GmbH knapp 7000 Mitarbeiter:innen und gilt damit als Vorarlbergs größter Arbeitgeber.

Wer durch die Produktionshallen in Höchst, Bregenz, Dornbirn, Fußach und. Gaißau spaziert, wird also neben Montageanlagen, fahrerlosen Transportsystemen, Fräsmaschinen und automatischen Hochregallagern auch auf Menschen treffen. Diese bedienen im 3-Schichtbetrieb mehrere Anlagen gleichzeitig, füttern die Maschinen mit Halbteilen, spannen neue Stahlbänder ein und sind bei Fehlermeldungen zur Stelle. Auch stichprobenartige Kontrollen, die am Ende jedes Bearbeitungsprozesses durchgeführt werden, sind noch in Menschenhand. Ein Bereich, der laut dem werksübergreifenden Produktionsleiter Richard Eberle noch ausbaufähig ist, was die Automatisierung betrifft, ist das Verpacken. Doch das soll sich ändern. "Bei der Verpackung haben wir kundenspezifisch immer höhere Flexibilität geboten", erklärt Eberle. "Aktuell arbeiten wir mit einem strategischen Partner daran, unsere Verpackungskonzepte als eine Art Baukastensystem umzusetzen, wie wir es auch bei anderen Anlagen haben".