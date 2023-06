Kleine und mittlere Unternehmen können oft aufgrund fehlender Expertise im Haus die Vorteile der robotergestützten Automatisierung nicht nutzen. Das neue Partner-Ecosystem von ABB, in dem auch Drittanbieter Plug-&-Play-Lösungen an den Mann oder die Frau bringen können, soll helfen, diese Herausforderungen zu überwinden und Roboter einfacher integrierbar zu machen.



Ecosystem-Partner können vorkonfigurierte Zubehörpakete und Software entwickeln, die mit dem gesamten ABB-Robotikportfolio kompatibel sind. Die ersten Ecosystem-Pakete umfassen Hardware wie Greifer, Tische und Zuführsysteme für Cobots und Industrieroboter von ABB. Zukünftig sollen auch Softwarelösungen wie Programmierblöcke und Konfigurations-Apps von Partnern in das Programm aufgenommen werden.