Streng übersetzt bedeutet „Manufacturing Execution System“ in etwa „Fertigungsausführungssystem“. Klingt nicht unbedingt sehr knackig, beschreibt aber im Kern die Aufgaben eines MES – könnte man glauben! Mit den sich verändernden Anforderungen an die digitale Fertigungswelt und dem Druck hochdynamischer Märkte, ändern sich auch die Einsatzgebiete der Produktionssoftware. Die umfassende Integration der gesamten Unternehmenswelt verlangt nach neuen Konzepten und Lösungsansätzen, die meist in einem Plattformgedanken münden. Am Beispiel Industrie Informatik heißt diese „cronetworld“ und beschreibt sich als 360° Fertigungsplattform. User erhalten mit derartigen Technologien die Möglichkeit, den Schritt aus der reinen Produktionswelt zu machen und ihr digitales Ökosystem um externe Systeme zu erweitern und die integrative Kommunikation untereinander zu forcieren. Als Beispiel seien hier PLM- und CRM-Systeme, Webshops, BI-Tools, Dokumentenmanagement, uvm. genannt. Die individuelle Anpassbarkeit an die internen Anforderungen und Prozesse ist nahezu grenzenlos.