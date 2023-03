Mittels der cronetwork Gateway-Technologie lassen sich bestehende Systeme und Services verbinden. Unterschiedliche Anwendungen und Technologien, egal ob intern oder in der Peripherie, können so miteinander kommunizieren. Die innovative Technologie ermöglicht eine schrittweise Anbindung im Einklang mit der Entwicklungsgeschwindigkeit des Unternehmens und ebnet den Weg in Richtung Smart Factory.