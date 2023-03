Bernhard Falkner: Ja, daher sind wir nicht nur Softwarehersteller, sondern mit ca. der gleichen Gewichtung auch Einführer der Software bei unseren Kunden. Unsere Software funktioniert nicht ohne ein gutes Einführungskonzept. In der individuellen Beratung kann man die einzelnen Kundenstärken hervorbringen und die Module für den Kunden gewinnbringend einsetzen. Mit unserem Step by Step Ansatz ist auch der Einsatz neuer Technologien möglich. Man kann beispielsweise aus unserem Solutionsstore übergreifende Lösungen verwenden, die unsere Kunden weiterbringen. Hier bieten wir auch andere Softwareprodukte an, die nicht von Industrie Informatik entwickelt wurden, die wir aber ausgewählt haben, weil sie gut mit uns zusammenspielen. Mit unserer best-of-breed Strategie stellen wir ein breites Spektrum an Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mittels schrittweiser modularer Erweiterung entwickelt sich eine Produktionslandschaft zu einer Smart Factory in der jeweiligen Unternehmensgeschwindigkeit.