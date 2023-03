Früher war die Daumenregel: je individueller die Software, desto schwieriger ein Update, das für alle passt. Industrie Informatik ist es gelungen, trotz hohem Individualisierungsgrad ein jährliches, fest eingetaktetes Software-Release zu erstellen, dessen Neuerungen und Verbesserungen so gestaltet sind, dass sie wieder in den Standard einfließen können. Mit dem Solution-Store liefert Industrie Informatik sogar einen Online-Shop für derartige vorgefertigte Bausteine. Auch kundenindividuelle Entwicklungen werden in Applikationen verpackt und gehen 1-2 Zyklen später in den Standard über. So profitiert die gesamte cronetwork User-Community davon und das Lösungsportfolio wächst für alle.