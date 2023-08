Die Nähe zu den Kunden ist für Swedish Agro von zentraler Bedeutung. Ein reibungsloser Ablauf der Landmaschinenwartung ist von höchster Priorität, insbesondere während der Hochsaison. Mit einem Netzwerk von 25 Werkstätten, die sich besonders auf die landwirtschaftlichen Zonen in Skåne, Västra Götaland, Östergötland und Uppland konzentrieren, gewährleistet Swedish Agro, dass bestellte Ersatzteile, die nicht vor Ort verfügbar sind, innerhalb eines Tages geliefert werden.



Durch das neue Lager sorgt Swedish Agro für Ersatzteilverfügbarkeit in der Region sowie für eine optimale Nutzung seiner Kapazitäten. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Swedish Agro und SSI Schäfer hat nicht nur zu einem effizienten Lager mit beeindruckender Kapazität geführt, sondern stellt auch sicher, dass Kunden in der Landmaschinenbranche stets auf zuverlässige Lieferungen zählen können.