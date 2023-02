Mit den AMRs im Werk haben die Roboter äußerlich wenig gemeinsam. Die Innok-Verantwortlichen denken in Plattformen. Die KundInnen können drei oder vierrädrige Konfigurationen mit An- und Aufbauten bestellen. Nicht nur die Industrie soll die Roboter kaufen: Auch in der Landwirtschaft, im Gartenbau oder in der Bauwirtschaft kommen die Systeme zum Einsatz. Die TU Bergakademie Freiberg nutzt die Innok-Roboter sogar unter Tage. Im Mining-RoX-Projekt erkundet der Heros eine weitere Grenze für autonome Roboter: unterirdische Minen. Hitze und Feuchtigkeit machen Bergwerke zu einer anstrengenden Arbeitsumgebung für Menschen. Hier senken Roboter die Mining-Kosten, da im unbemannten Betrieb eine teure Klimatisierung unnötig ist. Im Katastrophenfall helfen Rettungsroboter, vermisstes Personal zu finden. Unter Tage ist der Roboter ausgerüstet mit zwei Laserscannern, zwei Intel-Core-i7 PCs, mehreren Kameras, Allradantrieb, einer XL-Batterie und einem Gasspektrometer. Für den Einsatz im Werk des Mittelständlers braucht es das Gasspektrometer sicher nicht. Der Kunde greift zum Induros mit sechs Stunden Akkulaufzeit und dem IP54 Schutzart (optional IP 65). Der Roboter kommt mit einem Turf-Profil und einer maximalen Last von 400 kg. „Er ist stark genug, um ein Auto zu ziehen“, schreiben die Robotik-Expertinnen und Experten. Sie schwärmen vom engen Wendekreis und der automatischen Anhängekupplung.