Automatisierung und Verbesserung von Prozessen in Gewächshäusern

In Zukunft wird sich Octiva auf die Entwicklung von marktspezifischen Applikationen konzentrieren, mit denen sich die mühsame und gleichförmige Arbeit in Gewächshäusern automatisieren lässt und für die es aufgrund von Arbeitskräftemangel schwer ist, genügend Arbeitskräfte zu finden. Dabei geht es beispielsweise um das Schneiden von Blättern oder die Überwachung der Pflanzen. Durch die Kooperation mit Continental beschleunigt Octiva die Entwicklung und Industrialisierung ihrer integrierten Robotikanwendungen und schafft eine Plattform für die Gewächshausautomatisierung. Continental wird die Plattform liefern, die es diesen Anwendungen ermöglicht, autonom und sicher in Gewächshäusern zu manövrieren. „Dank der Marktexpertise von Octiva können wir in diesen großen Wachstumsmarkt einsteigen und genau die richtige Plattform für den Markt entwickeln“, meint Andreas Mandl, Projektleiter bei Continental. Der Markteintritt ist für das Jahr 2024 geplant.

