Derzeit beliefert das Dachser Logistikzentrum Wien, ausgehend vom Standort in Himberg, die 5,3 km lange Wiener Ringstraße im 1. Bezirk (Innere Stadt) der Bundeshauptstadt Wien – emissionsfrei, wie der Logistikdienstleister in einer Aussendung festhält. Dafür sind demnach drei batteriebetriebene Elektrofahrzeuge im Einsatz: zwei Fuso eCanter und ein Quantron E-LKW, die zum Eigenfuhrpark gehören. Den Strom für die drei Fahrzeuge bezieht Dachser in Himberg eigenen Aussagen zufolge ausschließlich aus erneuerbaren Energien.



Die zwei Fuso eCanter mit jeweils 18 Palettenstellplätzen und der Quantron E-LKW mit acht Palettenstellplätzen hätten sich für die Innenstadtbelieferung durch ihre Reichweite von rund 250 km als echte Alternative zum konventionellen Dieselfahrzeug bewiesen. „Wir freuen uns, einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels von Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen bei Dachser zu machen und mit unseren emissionsfreien Lieferungen zur Verbesserung der Luft- und Lebensqualität in Wien beizutragen. Die Integration emissionsfreier Technologien in unsere Logistikprozesse zeigt, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können“, sagt Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics Dachser Österreich.

Auch Lärm soll dadurch reduziert werden. Abgestimmt auf die lokalen Anforderungen kommen auch elektrisch unterstützte Lastenfahrräder zum Einsatz, die speziell für Stückgut und palettierte Ware ausgelegt sind.