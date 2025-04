Bezeichnend für die Ersatzteiltagung ist die Verteilung der Unternehmen. So kommen die meisten Teilnehmer aus großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern (29,6 %), rund 7,4 Prozent der Teilnehmer kommen aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Aber auch am unteren Rand der Skala waren viele Teilnehmer vertreten. So kommen 20,9 Prozent der Teilnehmer aus Unternehmen mit 50 bis 99 Mitarbeitern.

Diese Schere zwischen großen und kleinen Unternehmen spiegelt sich auch am Umsatz der Unternehmen wieder. So geben 18,2 Prozent der Teilnehmer einen jährlichen Umsatz von über 500 Millionen Euro an, bei 20 Prozent beträgt der Umsatz zwischen 100 und 500 Millionen Euro. Weitere 20 Prozent geben einen Umsatz von 50 bis 100 Millionen Euro an, der Rest verteilt sich auf kleinere Umsatzkategorien.