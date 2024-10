Technologisches Herzstück des Prüfzentrums sei eine intelligente Vernetzung der Prüfstände. Nachdem die verschiedenen Fahrzeugkomponenten – wie Karosserie, Motor, Getriebe oder Batterie – einander in ihrer Leistung beeinflussen, sei das Zusammenspiel im technologischen Verbund entscheidend.

Die entstehende Wechselwirkung könne mit den gelieferten Komponenten auch im Voraus am Prüfstand untersucht werden: "Wir können das Antriebssystem eines Elektrofahrzeugs auf einem Prüfstand testen, während wir das Batteriesystem simultan auf einem anderen Prüfstand erproben", erklärte Rossegger. "So können etwa Elektroantriebe, Verbrennungsmotoren, Brennstoffzellen oder hybride Systeme unter identischen Bedingungen auf unterschiedlichen Prüfständen getestet und ihre Leistungsdaten in Echtzeit miteinander verglichen werden."

Im neuen Forschungszentrum, das rund 43 Millionen Euro gekostet hat, sollen bis zu 50 Ingenieurinnen und Ingenieure vor allem virtuelle Entwicklungsmethoden für eine nachhaltige Mobilität vorantreiben. KS Engineers mit Hauptsitz in Graz hat laut eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 150 Mio. Euro erwirtschaftet. Derzeit werden etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten (neben Graz in Steyr, St. Veit/Glan, München, Stuttgart, Friedrichshafen, Mannheim, Zürich, Peking, Detroit und Pune/Indien) beschäftigt. In der steirischen Landeshauptstadt sind derzeit rund neue 20 Stellen ausgeschrieben.