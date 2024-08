"Diese Zusammenarbeit baut auf der erfolgreichen Partnerschaft auf, die im Oktober 2022 begann und zu bedeutenden Fortschritten in der Brennstoffzellentechnologie führte, einschließlich der Entwicklung eines speziellen Prüfstands", so Gregory Brickett, General Manager, Engine Mobile Filtration Europe (EMFE) Division. Brennstoffzellen sind eine entscheidende Technologie für saubere Energie, da sie Strom durch eine katalytische Reaktion von Wasserstoff ohne Verbrennung von (fossilen) Brennstoffen erzeugen und nur Wasser und Wärme als Nebenprodukte produzieren. Damit Brennstoffzellen jedoch effektiv funktionieren können, muss die in sie eintretende Luft frei von Verunreinigungen sein.

Mit dem in der vorherigen Phase der Partnerschaft entwickelten Prüfstand können Parker und Fraunhofer sicherstellen, dass Filter in Brennstoffzellen schädliche Gase wie NOX, SOX, Ammoniak und flüchtige organische Verbindungen effektiv entfernen können. Diese Verbesserung ist unerlässlich, um die Effizienz und Lebensdauer von Brennstoffzellen zu verbessern und sie zu einer praktikableren und weiter verbreiteten Lösung zur Reduzierung der CO2-Emissionen und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu machen.