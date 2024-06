„Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor sie in den Verkehr kommen, ist ein wichtiger Bestandteil von Verkehrssicherheit und Verbraucherschutz“, so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH und als Executive Vice President der Dekra Gruppe verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich. „Für diese Themen steht der Dekra Standort hier in Klettwitz wie kein zweiter in unserem Unternehmen. Umso passender, dass nun auch das Batterie-Testzentrum als wichtiger Baustein für die Sicherheit der Elektromobilität hier angesiedelt wird.“

Das hochmoderne Testzentrum wird alle Arten von Batterietests unter einem Dach anbieten. Zu mechanischen Untersuchungen, Leistungs- und Umweltprüfungen kommen dabei auch Missbrauchstests, bei denen Batterien Belastungen weit jenseits ihrer regulären Verwendung ausgesetzt werden. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards in der neuen Einrichtung. Alle Dienstleistungen werden entwicklungsbegleitend ebenso angeboten wie im Rahmen von Homologation, Zertifizierung und Qualitätssicherung bzw. Marktüberwachung. „Mit den neuen Services untermauert Dekra den Stellenwert seines Standorts am Lausitzring als eines der weltweit umfassendsten und modernsten Prüfzentren für die Automobilindustrie mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen aus einer Hand“, so Erik Pellmann, Fachbereichsleiter Dekra Automobil Test Center.