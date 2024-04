„Unser klares Ziel ist es, das Geschäft von Dekra in Österreich in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Unsere Präsenz im Land war bisher vergleichsweise gering – als weltweit größte nicht börsennotierte Expertenorganisation wollen wir hier deutlich zulegen“, so Guido Kutschera, Executive Vice President der Dekra-Gruppe und verantwortlich für das Geschäft in der DACH-Region. „Das betrifft sowohl die grundlegende Bekanntheit unserer Marke als auch die konkreten Dienstleistungen und Umsätze. Wir sind überzeugt, dass Helmut Geil gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier viel bewegen kann.“



Helmut Geil, gebürtiger Salzburger, bringt umfangreiche Management-Erfahrung mit, insbesondere im Versicherungsbereich. Seit 2020 ist er als Geschäftsführer bei Dekra Claims Services in Österreich tätig, zuvor trug er jahrelang Führungsverantwortung bei der österreichischen Tochter eines internationalen Versicherungsunternehmens.