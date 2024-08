Der Vorteil solcher regionaler Recycling-Anlagen: Wenn die Reststoffe nicht mehr gefährlich sind, werden Weiterverarbeitung und Transport erheblich günstiger. "Durch unser Konzept ermöglichen wir, die Wertschöpfung lokal, die entstehenden Rohstoffe aber wieder international bzw. europäisch zugänglich zu machen", wie Kopp schilderte. In Österreich könnte man mit "einigen wenigen" Anlagen den Recycling-Bedarf decken.

Ein einsatzbereiter Prototyp der Anlage steht seit rund einem Monat am Gelände der Universität Graz. Es wurde ein erster Kunde aus dem Automotive-Bereich im Süden von Graz gewonnen. "Dort werden Batterie-Prototypen für den Verkehr entwickelt. Diese will das Unternehmen mit der Technologie von ProtectLib künftig direkt vor Ort recyceln", wie Kopp schilderte. In einem nächsten Schritt will man diese Lösung skalieren und weiterentwickeln.



In der EU sind 2023 neue Regeln für umweltfreundlichere und sicherere Batterien in Kraft getreten. Sie sehen unter anderem Zielvorgaben für die Recyclingeffizienz vor: So muss bei Lithium-Batterien bis spätestens bis zum 31. Dezember 2025 eine Aufbereitung und Wiederverwendung von 65 Prozent des durchschnittlichen Gewichts sichergestellt werden. Noch strengere Vorgaben müssen dann bis Ende 2027 beziehungsweise bis Ende 2030 umgesetzt werden.