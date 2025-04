A.Celli Paper hat seinen Hauptsitz in Lucca, Italien, und betreibt weitere Standorte im italienischen Turin sowie in Shanghai, China. Das Unternehmen erzielt mit einem Team von über 100 Fachleuten Jahresumsätze von rund 70 Millionen Euro. Das 1944 gegründete Unternehmen A. Celli Paper ist auf die Entwicklung und Herstellung von technologischen Lösungen für die Papier- und Tissueindustrie spezialisiert und bietet komplette Anlagen, Modernisierungen, Komponenten und Automatisierungssoftware an. Neben dem Hauptsitz in Tassignano (Lucca, Italien) verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Pinerolo (Turin, Italien) und Shanghai (China) und ist weltweit für die Innovation und Flexibilität seiner Lösungen bekannt.

"In seiner achtzigjährigen Geschichte hat A.Celli Paper durch Investitionen und Innovationen ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen entwickelt. Dies wurde durch das Engagement unserer Familie und unserer Beschäftigten ermöglicht. Die Integration in ein multinationales Unternehmen wie Andritz bietet A.Celli Paper die Möglichkeit, sich auf dem Tissue- und Papiermarkt weiterzuentwickeln und zu wachsen. In dieser Phase der Veränderung bleibt es Priorität, Geschäftskontinuität und hervorragenden Service für unsere Kunden sicherzustellen", so Alessandro Celli, Aktionär der A.Celli Group (Italia Technology Alliance).