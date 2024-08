NXAI's Forschung konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Der xLSTM-Algorithmus, eine Weiterentwicklung der Long Short-Term Memory Technologie, bildet das Herzstück der Bemühungen. Ziel ist die Schaffung eines europäischen Großmodells für Sprachverarbeitung, das vielseitig einsetzbare KI-Lösungen für diverse Industriezweige ermöglicht – von Automatisierung über Design bis hin zu vorausschauender Wartung.

Parallel dazu revolutioniert AI4Simulation traditionelle numerische Simulationen in Ingenieurwesen, Robotik und Prozesssteuerung. Die datengesteuerten KI-Modelle versprechen präzisere und effizientere Simulationen, was Optimierungsprozesse auf ein neues Niveau hebt. Mit Vision-LSTM (ViL) präsentiert das Team um Johannes Brandstetter zudem einen Durchbruch in der Computer Vision. Basierend auf der xLSTM-Architektur, übertrifft ViL herkömmliche Modelle in Effizienz und Genauigkeit. Seine Anwendungsgebiete reichen von fortschrittlicher Segmentierung über medizinische Bildgebung bis hin zu physikalischen Simulationen.