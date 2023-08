Start Up : Grazer Photovoltaik-Startup EET hegt Wachstumspläne: "Endlose Skalierung möglich"

PV-Anlagen für den Balkon sind in Zeiten hoher Energiekosten gefragter denn je. Das bekommt auch das junge Unternehmen EET zu spüren, das solche Mini-Solarkraftwerke in der Steiermark produziert. Mit frischem Geld will es neue Märkte erschließen und dafür in Graz ausbauen. Warum sich das Start Up dem Boom gewachsen sieht.