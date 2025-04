Universalmaschinen, Automatisierung, Zerspanungstechnik, Additive Fertigung, Digitalisierung, Service und mehr werden beim Grob Open House 2025 vorgeführt. Auch heuer kooperiert die Hausmesse mit über 60 Partnerfirmen.

Schwerpunkte liegen zum Beispiel auch auf branchenspezifischen Anwendungen, wie Aerospace, Formenbau, Maschinenbau, Energietechnik, Automation und Automotive. Praxisorientierte Vorführungen und Demonstrationen ergänzen das Programm.

Zudem werden eine Hairpin-Anlage und Statoren in verschiedenen Baustufen ausgestellt, um einen Einblick in den Fertigungsprozess dieser Technologie zu geben. Interessierte können während der Werksführungen auch tiefer in die E-Mobility-Lösungen von Grob eintauchen.

