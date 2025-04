Würth kontrolliert heute die Abfahrt jeder einzelnen Wechselbrücke und hält alle relevanten Informationen in der Software fest. Die durch Syncrotess gewonnene Datentransparenz bildet die Grundlage für die präzise Kontrolle der Abfahrtszeiten und schafft zugleich die Grundlage für die Erfassung weiterer Kennzahlen. Diese Daten nutzt Würth gezielt zur Steuerung der Logistikdienstleister. Kommt ein LKW etwa verspätet an, dokumentiert das System den Vorfall transparent, sodass Würth die Informationen direkt in der Störungsabwicklung einsetzen kann. So behält das Unternehmen jederzeit den Überblick darüber, welche Ware wann das Gelände verlässt und wann sie bei welchem Dienstleister eintrifft.

Auch erste Automatisierungskomponenten sind integriert. So wird die Bereitstellung passender, leerer Brücken an bestimmten Toren bereits automatisiert beauftragt, wenn die vorherige verzogen wurde. Ebenso ließen sich bestimmte Sammelbrückentransporte bereits komplett automatisieren. Dabei werden leere Brücken an mehreren Positionen jeweils teilbeladen und dann an den Bereitstellungsplatz gefahren.

