Ein zentrales Thema der Messe ist der Einsatz von KI in der Industrie. Unternehmen wie Siemens, Bosch und SAP zeigen, wie KI-gestützte Lösungen Produktionsprozesse optimieren, autonom agierende Roboter steuern und Lieferketten effizienter gestalten können. Besonders für mittelständische Unternehmen bietet die Messe neue Ansätze, um KI-Anwendungen in bestehende Systeme zu integrieren. Mit der Dynamic Tour wird es zudem eine interaktive, webbasierte Führung zu den spannendsten KI-Highlights der Messe geben. Besucher können praxisnahe Anwendungen in den Bereichen Produktion, Robotik und Energie live erleben.

Die Energiekrise hat Europas Industrie vor große Herausforderungen gestellt. Die Hannover Messe 2025 wird daher verstärkt innovative Energielösungen präsentieren. Im Mittelpunkt stehen Wasserstofftechnologien, modulare Mini-Grids, Speichersysteme und KI-gestützte Lastmanagement-Systeme. Europa muss seine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren und gleichzeitig wettbewerbsfähige Energiepreise gewährleisten. Besonders hervorzuheben ist die Hydrogen + Fuel Cells EUROPE, eine Spezialausstellung, die neue Technologien zur Wasserstoffgewinnung und -speicherung vorstellt. Unternehmen wie Busch Group und Pfeiffer Vacuum zeigen hier ihre neuesten Innovationen im Bereich Wasserstoff-Rezirkulation und Brennstoffzellentechnologien.