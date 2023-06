Den Sieg in der Kategorie „Warehouse Truck ‚highlifter“ sicherte sich Crown mit dem SP 1500. Insgesamt fünf junge Unternehmen hatten sich in diesem Jahr mit ihren innovativen Produkten und Lösungen für die Endrunde in der Kategorie „Start-up of the Year“ qualifiziert. Den Sieg trug am Ende Hunic mit seinem passiven Exoskelett „SoftEXO Lift“ davon. Sieger in der Kategorie „Special of the Year” wurde in diesem Jahr Jungheinrich mit seiner addedVIEW fork camera with barcode scanning. Der IFOY Award 2023 in der Kategorie „Intralogistics Robot“ geht ebenfalls an Jungheinrich. Die Hamburger siegten mit dem PowerCube, einem automatischen Behälter-Kompaktlager, bei dem die Lagerbediengeräte nicht auf, sondern unter dem Behälterregal unterwegs sind. Mit der EXH 14-20 Plus Serie stellt Still die jüngste Ergänzung seiner Elektrohubwagenpalette vor. Bei der Entwicklung der neuen Serie stand der Bediener im Mittelpunkt – was dem Unternehmen einen Award in der Kategorie „Warehouse Truck ‚lowlifter‘“ beschert.

(Lesen Sie auch: Autonome mobile Roboter und Fahrerlose Transportsysteme: Der FACTORY-Überblick)