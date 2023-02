Manfred Hummenberger, CEO DS Automotion sagt zu dem vollständigen Anteilserwerb seines Unternehmens: „Um mit den rasanten Entwicklungen in dieser Branche auch weiterhin schritthalten zu können, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Zusammenarbeit mit SSI Schäfer auf ein neues Level zu heben und damit an den weltweit sich bietenden Wachstumschancen im Bereich Robotik mit vereinten Kräften zu partizipieren.“



Mit der Übernahme an DS Automotion möchte die SSI Schäfer Gruppe seine Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Robotik und Automatisierung stärken. Gleichzeitig verbleibt DS Automotion in Anwendungsgebieten wie Produktions- und Krankenhauslogistik als auch Montageanlagen. Diese Bereiche sollen weiterhin ausgebaut werden.

(Lesen Sie auch: AMR und FTS: Der FACTORY-Überblick)