„Diese Offenheit und das Vertrauen der Gesellschafter aus dem Mittelstand ist wirklich fantastisch“, freut sich Corinna Tappe, die ein enormes Entwicklungspotenzial sieht: „Wir haben hier in der Region ein aktives Mittelstandsnetzwerk und eine ganze Reihe an ‚Hidden Champions‘. Die hohe Dichte an produzierenden Mittelständlern mit jahrzehntelanger Erfahrung und ebenso viel Erfolg in ihren Branchen ist ein absolutes Plus für jedes Startup. Denn in der Region verwurzelte Familienunternehmen sind verlässliche Geschäftspartner und punkten mit schnellen Entscheidungswegen, was gerade für Startups ein wichtiges Kriterium ist.“

Tappe und Lenz wollen die Allgäuer Firmen dazu animieren, selbst Startups aus den eigenen Unternehmen auszugründen. „Wer erst einmal erlebt hat, welche Dynamik und Energie so eine Ausgründung freisetzen kann, der steht so einer Transformation offen gegenüber. Hier wollen wir mit unserer eigenen Erfahrung die Unternehmen begleiten und beraten“, sagt Lenz.

Das Know-how der beiden Startup-Checker soll den Existenzgründerinnen und -gründer zugutekommen. „Wir entwickeln gerade ein so genanntes Accelerator-Programm für Startups, das über ein halbes Jahr geht. Da unterstützen wir die jungen Firmen unter anderem mit Bootcamps zu wichtigen Themen wie Investorensuche, Finanzierung, Markt- und Potenzialanalyse und bieten ihnen ein aktives 1:1-Coaching. Natürlich schauen wir auch, wer aus unserem Netzwerk am besten zu der jeweiligen Geschäftsidee passt. Wenn wir da noch niemanden haben, dann suchen wir jemanden“, verspricht Tappe.