Infineon Austria Challenge : 13 europäische Deep-Tech-Startups in Villach

Lesezeit: ca. 3 Minuten

13 Tech-Startups aus neun europäischen Ländern stellten sich der Herausforderung, ihre technologischen Anwendungen von einer Fachjury bewerten zu lassen. Als Sieger ging das Startup Granevo aus Slowenien mit einer Entwicklung hervor, die dem Tierwohl dient. Nun hat es die Chance langfristig mit Infineon Austria zusammenzuarbeiten und nimmt an der Infineon Startup Night Konferenz am 22. Oktober am Infineon Konzernsitz in München teil.