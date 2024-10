Stefan Rohringer, Leiter der Infineon Forschungs- und Entwicklungszentren Österreich: „Eingebettet in den Infineon-Konzern forschen wir in Österreich an global relevanten Themen wie Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität oder Sicherheit im Internet der Dinge. Ich freue mich sehr, die Forschung und Entwicklung von Infineon Austria in meiner neuen Funktion strategisch mitzugestalten und so die großen Themen Dekarbonisierung und Digitalisierung als auch die F&E-Partnerschaften voranzutreiben. Wir sind stolz, das forschungsintensivste Unternehmen im Land zu sein.“



Stefan Rohringer studierte Informatik an der TU Wien und an der Universität in Delaware (USA). Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Expertise für Innovation und Technologieentwicklungen in den Bereichen Mikro- und Nanoelektronik. Von 1999 bis September 2024 leitete er das Infineon-Entwicklungszentrum in Graz. Er ist in zahlreichen regionalen, nationalen und internationalen Plattformen und Initiativen vernetzt. Unter anderem ist er seit 2019 Obmann der ESBS „Electronics and Software Based Systems“ Austria, seit 2014 Sprecher F&E der Plattform Industrie 4.0 sowie seit 2012 Leiter des F&E Industrieforums der IV Steiermark.