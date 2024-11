Darüber hinaus wurden die Exportmöglichkeiten des Netzberechnungstools erweitert, um die Datenübertragung an spezielle Konfiguratoren zur Planung von Niederspannungsschaltanlagen oder Softwarelösungen wie SEE Electrical zu erleichtern. Dies soll nicht nur den Arbeitsaufwand für Schaltanlagenbauer reduzieren, sondern auch die Fehleranfälligkeit verringern.

Neben der bereits bestehenden Anbindung an den Schaltanlagenkonfigurator ecorealP wurde eine neue Schnittstelle zu ecorealV geschaffen. Dieser Konfigurator ermöglicht eine Schaltanlagenplanung mit dem Vamocon-System des Kooperationspartners Sedotec. Auf Basis der Netzberechnung von Caneco BT SE können mit ecorealV normgerechte Schaltanlagen geplant werden und sollen dank einer eigenen Schnittstelle leicht in den Konfigurator von Sedotec importierbar sein. Dort erfolgt die Dimensionierung der Schaltanlage.



Schneider Electric arbeitet eigenen Aussagen zufolge kontinuierlich daran, Planungsprozesse für den Wohnbau sukzessive zu verknüpfen. So wurde beispielsweise eine neue Austauschmöglichkeit zwischen SEE Electrical Building, einem Softwaretool für die Raumplanung und Erstellung von 1-poligen-Stromlaufplänen, und der Zählerplatz-App ecorealZP geschaffen, die den Konfigurationsimport für Elektrikerinnen und Elektriker deutlich vereinfachen soll.