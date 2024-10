Der Gründer und Host des Branchenpodcasts „Irgendwas mit Logistik“ (IWML) kennt die Trends und Innovationen in der Logistik. Hauptberuflich verantwortete er zuletzt etwa den Bereich Product Partnerships & Integrations beim internationalen Lagersystem-Anbieter AutoStore. Aber auch eine ihrer größten Schwachstellen ist ihm nicht fremd: „Das Angebot an Technologien und Anbietern wächst von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Logistik immer komplexer. Für Unternehmen wird es daher immer schwieriger, eine valide Entscheidung zu treffen, welche Lösung für sie die beste ist“, beschreibt Andreas Löwe das Problem.

Es fehle an Übersichtlichkeit und Transparenz. Die Folgen würden von Überforderung und Unsicherheit bis hin zu Fehlentscheidungen reichen. Mit der Gründung von Even logistics hat es sich Andreas Löwe nun zum Ziel gesetzt, das Angebot auf dem Logistikmarkt vergleichbar zu machen und somit den Entscheidern Zugang zu ihrer passenden Logistiklösung zu ebnen. Unterstützt wird er von einem mittlerweile sechsköpfigen Team. Der offizielle Go-Live ist für Anfang November geplant.



