Der in Wien und Umgebung seit Ende 2020 aktive Online-Supermarkt Gurkerl will nach dem nun finalisierten Ausbau des Warenlagers wieder mehr Kunden anlocken. Der Lebensmittellieferdienst verspricht mit den erweiterten Kapazitäten "einen umfassenden Neustart" inklusive Zustellung innerhalb von drei Stunden und 15-Minuten-Lieferzeitfenster. Der Online-Supermarkt ist in Wien mit 200 Bestellungen pro Tag im Dezember 2020 gestartet, in Spitzenzeiten waren es bereits über 4.000. Mit Start des Lagerausbaus im Februar 2023 wurde die maximale Kapazität auf 2.000 Bestellungen reduziert. "Das hat uns absolut leid getan", so der Gurkerl-Chef Mark Hübner. Die damit einhergehenden Einschnitte im Sortiment und der Liefergeschwindigkeit seien "alles andere als ideal" für unsere Kundinnen und Kunden gewesen. Mit dem "Neustart" und der Teilautomatisierung des Lagers könne man nun wieder bis zu 4.000 Bestellungen pro Tag abwickeln. Mittelfristig sind auch 8.000 Bestellungen möglich.



Das Logistikzentrum des Online-Supermarkts im 23. Wiener Gemeindebezirk wurde während des laufenden Betriebs von 5.000 Quadratmetern auf 10.000 Quadratmeter erweitert und mit automatisierter Lager- und Kommissioniertechnik von AutoStore aus Norwegen und Brightpick aus der Slowakei ausgestattet. "Mit der Automatisierung erhöhen wir die Kapazitäten im Logistikzentrum um 35 Prozent und steigern die Produktivität um 50 Prozent", so der Gurkerl-Chef. Der Zubau zum bestehenden Warenlager und die Teilautomatisierung habe "einen hohen einstelligen Millionenbetrag" gekostet. Derzeit umfasst das Liefergebiet des Online-Supermarkts ganz Wien und Schwechat, Mödling, Baden, Korneuburg, Stockerau, Klosterneuburg, Wiener Neustadt und Eisenstadt. Auch kleinere niederösterreichische und burgenländische Gemeinden in Wien-Nähe werden angefahren. Der Lebensmittellieferdienst will sein Liefergebiet rund um Wien in Zukunft weiter ausweiten. Eine Expansion in eine andere Landeshauptstadt in Österreich ist derzeit nicht geplant.