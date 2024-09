Was steckt hinter der Expansion in Österreich? Welche Ziele verfolgt der Mutterkonzern?

Florian Hoffmann: Österreich und insbesondere Graz sind als Logistik-Hub bekannt, insbesondere in der Interlogistik. Viele unserer AutoStore-Integratoren, zu denen wir ein enges partnerschaftliches Verhältnis pflegen, haben ihren Sitz in Graz und anderen Teilen Österreichs. Auch einige unserer Mitbewerber sind hier aktiv. Daher war es aus der Sicht von AutoStore ein logischer Schritt, unsere Partner und Kunden vor Ort besser unterstützen zu können. Deshalb wurden die Niederlassungen in Österreich gegründet. Tatsächlich sind wir in Graz bereits seit 2021 präsent. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir die offizielle Eröffnung jedoch auf dieses Jahr verschoben. Das Büro in Graz wurde also im Juni 2021 in Betrieb genommen, und im März 2024 konnten wir nun auch einen zweiten Standort in Wien eröffnen, wo es ebenfalls großes Potenzial für qualifizierte Fachkräfte gibt

Ist Graz weiterhin der Hauptsitz in Österreich?

Hoffmann: Ja, Graz bleibt der Hauptsitz in Österreich. Das war unser ursprünglicher Standort, an dem wir auch mit zwei Mitarbeitern begonnen haben. Wir decken von dort aus mehrere Bereiche ab. Wir betreuen globale Kunden, haben eine eigene Abteilung für Berater, kümmern uns um Business Development und neue Geschäftsfelder. Ein besonders wichtiger Bereich ist das Partner Sales Management, um unsere Integratoren, von denen acht in Österreich ansässig sind, optimal zu unterstützen und als Ansprechpartner für die Kunden bereitzustehen.