Anwender wissen aus der Praxis, wie zeitintensiv die Suche nach einem Werkzeug oder einer Komponente sein kann. Insbesondere wenn der nächste Auftrag bereits wartet, die Zeit drängt und der Stresspegel steigt. Die Lagerortverwaltung kann deshalb so eingerichtet werden, dass der Lagerort eines Werkzeugs automatisch auf den Einrichteblättern angegeben wird. Damit ist für den Maschinenbediener alles optimal vorbereitet. Die Software weiß, was sich wo befindet und stellt die Information per Mausklick jedem Mitarbeiter bereit. Das bedeutet weniger Zeitaufwand und mehr Prozesssicherheit in der Arbeitsvorbereitung. Davon profitieren auch kleine Fertigungen.

Die optionale Vorrichtungsverwaltung zeigt dem Bediener, welche Vorrichtung zu welchem Bauteil gehört, welche Aufnahme wofür erforderlich ist und wo alles gelagert wird. Auch Messmittel, Hilfsmittel und Zubehör können mit Zoller digital organisiert werden. Zur Durchgängigkeit lässt sich das System bis hin zur vollständig digitalisierten Werkzeugverwaltung mit Softwareanbindung an die Werkzeugschränke, die »smartCabinets« erweitern.

Damit kann jede Fertigung in Verbindung mit TMS Tool Management Solutions von Zoller ein digitales Abbild eines Werkzeuglagers erzeugen und schafft damit volle Transparenz über Lagerorte, Werkzeugumläufe und Bestand. Die Planung und Umstellung auf die digitale Werkzeugverwaltung ist mit Lagerplatzschablonen sehr einfach und es spielt keine Rolle, welches Aufbewahrungssystem eingesetzt wird. Der Aufwand für die Umsetzung der digitalen Lagerortverwaltung ist überschaubar. Im Falle einer Zertifizierung, wird die Digitalisierung ohnedies unverzichtbar.