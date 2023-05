Die USA erstarken in der Robotik wieder, wie sich auf der diesjährigen Veranstaltung vernehmen ließ. Dies ist erfreulich, denn in den letzten fünf Jahren sah es in der Breite, d.h. neben einigen starken Playern, eher nach einer Konsolidierung aus. In der Industrierobotik gab es zuletzt kaum noch US-Hersteller, ähnlich wie in der gesamten Industrieautomation, in der die USA zuletzt kaum noch vertreten waren. Dies ist nun offensichtlich nicht mehr der Fall - im Gegenteil, es ist wieder mehr Aktivität zu verzeichnen, es gibt viele und zum Teil bedeutende Neugründungen - nicht nur, aber auch in der Industrierobotik.



Im Vordergrund des aktuellen US-Robotermarktes stehen vor allem Serviceroboter, also mobile Roboter auf Rädern oder Beinen, Humanoide und Vierbeiner. Hier tut sich derzeit deutlich mehr als in Europa und die Lösungen sind wesentlich substanzieller als das, was in diesen Kategorien in Asien zu finden ist. Der Grund dafür ist, dass es sich um stärker softwaregetriebene Produkte handelt, die auch entsprechend attraktive Softwaremargen versprechen. Mit Fokus auf die Industrie gibt es auch viele Geschäftsmodelle, die komplett ohne eigene Hardware realisiert werden, die nur auf Softwaretechnologie basieren und Roboterhardware anderer Hersteller nutzen, meist aus Asien, manchmal aus Europa.