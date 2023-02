Tobias Dankl: Lars, wie kann man sich ein typisches Wettkampfjahr eines Tennisprofis vorstellen?

Lars Uebel: Wenn man das Turnier in New York sieht, denkt man gleich: „Wow, unglaublich! 24.000 Zuschauer:innen im größten Stadion der Welt.“ Viele Leute glauben, als Tennisspieler sei man dauernd im Urlaub. Doch das ist bei weitem nicht so.

Wie ist es dann?

Uebel: Das Jahr startet zum Beispiel in Australien. Nach einem 20-25 Stunden Flug müssen wir uns auf andere Temperaturen einstellen. Die Bälle fliegen dort ganz anders als z.B in München oder Linz. Dazu kommt der Jetlag. Nach den Turnieren in Australien geht es für die Top SpielerInnen zum Davis Cup, dann für 4-5 Turniere nach Amerika, dann kommen die Turniere in Europa, bevor es im Juli wieder nach Amerika geht. Am Ende des Jahres finden dann die Turniere in Asien statt, bevor es wieder nach Europa zurück geht, wo man sich auf die neue Saisonvorbereitet. Der ‚normale‘ Profi hat im Jahr 25-30 Turnier-Wochen. Dazu kommen noch 6-8 Turnier-Wochen bei den Grand Slams wie Australian Open und Wimbledon. Ein Tennisjahr ist also bis auf 2-3 Wochen voll mit Turnieren und Training.

Wie wichtig ist die technische Infrastruktur für den Profisportler oder die Profisportlerin?

Uebel: Extrem wichtig! Zur technischen Infrastruktur gehören klar die Trainingsgeräte, der Tennisschläger und auch die Schuhe.



