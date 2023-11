Der Begriff Unified Namespace ist nicht eindeutig definiert, das angestrebte Ergebnis ist aber relativ klar: alles, was in einer Fabrik passiert, soll in Echtzeit und langfristig in einem System abgebildet und dadurch steuerbar werden. Dabei geht es nicht um die Einführung neuer, weiterer, Standards oder um „Upgrades“ verschiedener Systeme – man denke an Data Warehouses, Data Lakes, etc. – sondern um deren abstrahierte und konsolidierte Darstellung in einer gemeinsamen Steuerzentrale. Im Zentrum des Unified Namespace steht die Interoperabilität bestehender Systeme.



Technische Elemente sollen im Unified Namespace zusammengeführt werden – dazu zählen z.B. OLTP- und OLAP-basierte Datenbanken, MES- und ERP-Systeme, verschiedene ETL-Prozesse, Sensordaten und Daten aus OPC UA, MQTT oder Apache Kafka. Nach der Zusammenführung soll der Unified Namespace sowohl Mitarbeiter:innen in einer Fabrik unterstützen, z.B. durch Echtzeit-Dashboards, als auch Analysen und Auswertungen für Data Scientists & Management ermöglichen. Außerdem soll der Unified Namespace zukünftige Veränderungen durch die Abbildung von Zusammenhängen erleichtern. Den Unified Namespace kann man als Verbindungsraum für verschiedene Zielsetzungen und somit als eine Art digitale Mehrzweckhalle verstehen.