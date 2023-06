Wenn die Programmierung nicht mehr direkt an der Maschine stattfindet, kann das einige potenzielle Vorteile mit sich bringen. In der Theorie ermöglicht es eine bessere Auslastung der Maschinen, da Rüstzeiten parallel zur Laufzeit eines Auftrags erfolgen können. Werkzeuge können eingerüstet und vermessen werden, während die Maschine bereits in Betrieb ist. Im Vergleich dazu ist es bei der Programmierung vor Ort oft erforderlich, die Maschine anzuhalten, was zu Stillstandszeiten führen kann. In Unternehmen mit kleinen Serien oder Einzelteilfertigung mag dies keine große Rolle spielen, da die Maschinen möglicherweise nur in einer Schicht betrieben werden oder die Programmierung in die nächste Schicht übernommen werden kann.



Ein Szenario, das häufig vorkommt, ist die Arbeit eines Programmierers in einem separaten Bürogebäude oder Stockwerk. Hier werden Programme für die Bearbeitung von Bauteilen entwickelt, die dann zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt werden sollen. Sobald der Fertigungsprozess abgeschlossen ist, werden die Programme über das Internet oder ein internes System an die Maschine gesendet. Der Maschinenbediener lädt das Programm in die Maschine und bereitet die Werkzeuge entsprechend vor. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass Fehler vermieden werden können, die zu Ausschuss oder Qualitätsproblemen führen.