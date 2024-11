Kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als auch. Mensch und Technik sollen sich nicht gegeneinander ausspielen, sondern einander wechselweise unterstützen. So lässt sich Uli Meyers zentrale These in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in aller Kürze zusammenfassen. Meyer ist Universitäts-Professor und Vorstand des Instituts für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität Linz und hat eine Reihe von Projekten im Themenfeld „Digitalisierung der Arbeit“ durchgeführt.

Mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt sich Meyer seit seinem Studium. So schrieb er seine Diplomarbeit zum Thema Neuronale Netze und versucht zu erklären, warum Künstliche Intelligenz seit vielen Jahren immer wieder als etwas völlig Neues und Revolutionäres diskutiert wird, obwohl die Idee dahinter schon bedeutend älter ist.

Vor allem aber beschäftigt sich der Soziologe mit den Auswirkungen auf den Menschen und die Arbeitswelt. In aktuellen Projekten untersucht Meyer beispielsweise, wie sich die Arbeit in Unternehmen, zum Beispiel in Versicherungen ändert, sobald Künstliche Intelligenz eingeführt wird. Wie werden KI-Systeme genau eingebunden? Ändern sich Entscheidungsprozesse in den Organisationen? Inwieweit sind die relevanten Personengruppen in die Ausgestaltung der Prozesse eingebunden? Kommt es zu Verdichtung von Arbeit, wenn Routineaufgaben an KI ausgelagert werden? Diese und ähnliche Fragen werden in seinen Projekten behandelt.