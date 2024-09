Impulse für Innovationen und eine starke strategische Partnerschaft zur Realisierung: Variosystems begleitet internationale OEM-Kunden (Original Equipment Manufacturer) mit agilen Teams und einem globalen Netzwerk über die gesamte Wertschöpfungskette. "Die visionären Produkte unserer Kunden verwirklichen wir gemeinsam in Co-Creation durch enge Zusammenarbeit, klare Kommunikation und interdisziplinäre Expertise. Das kollaborative Know-how ergänzen wir durch harmonisierte Prozesse, globale Standards und proaktives Life-Cycle Management", betont CEO Stephan Sonderegger. Beim alljährlichen Impulstag am Firmensitz in Steinach gibt Variosystems Kunden und Partnern Einblicke in aktuelle Projekte, lädt Experten ein und diskutiert über Trends und Entwicklung der Branche.

"KI ist eine technologische Revolution", ist Professor Siegfried Handschuh von der Universität St.Gallen (HSG) überzeugt. Der Spezialist für Data Sciene führte beim Impulstag am 19. September 2024 in die generative KI ein, leitete Anwendungsgebiete für Unternehmen ab und diskutierte mit dem Branchenpublikum. KI ist derzeit der mit Abstand grösste Markttreiber, wie Peter Jegart von Future Electronics erklärte. Konkrete Beispiele für den Einsatz von KI in der Elektronikindustrie stellten Experten des japanischen Halbleiter-Konzerns Renesas Electronics vor. Sie präsentierten neueste KI-Lösungen zur Vereinfachung von Entwicklungsprozessen sowie Sicherheitsmodule für Mikrocontroller und Verschlüsselungsverfahren. Damit erfüllen Hersteller von Elektronikprodukten die strikten Sicherheitspflichten im Rahmen des 2027 in Kraft tretenden Cyber Resilience Acts (CRA) der EU.